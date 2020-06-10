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Факти / Україна

Danone припиняє рекламну кампанію Actimel з Пореченковим

Французька компанія Danone, у якої є офіційне представництво в Україні, припиняє рекламну кампанію йогурту Actimel, у якій знявся російський актор Михайло Пореченков, який хизувався зі зброєю на Донбасі у 2014 році.

Про це повідомив посол України у Франції Олег Шамшур.

– Мені зателефонував Генеральний секретар Danone Франція Матіас Вішера. Компанія припиняє рекламну кампанію за участю Пореченкова, – написав Олег Шамшур на своїй сторінці в Twitter.

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Учора, 9 червня, посол опублікував пост, у якому дорікнув компанію у співпраці з Пореченковим.

– Великий бізнес має бути відповідальним. Комерційна доцільність – не привід забувати про моральність, – написав Олег Шамшур.

В українському представництві компанії одразу ж відреагували на пост Олега Шамшура.

– Спостерігаючи розголос щодо рекламної кампанії бренду Актімель в Росії, не можемо лишатись осторонь. Нам вельми прикро з приводу ситуації, що склалась навколо реклами, яка транслюється в російському медійному просторі, – написали представники компанії на сторінці Danone Україна в Facebook.

Наступного дня компанія ухвалила рішення про припинення співпраці з Пореченковим.

Ситуацію з анексією Криму і початком військових дій на Донбасі медійні особистості України і Росії сприйняли по-різному.

Актор Михайло Пореченков був одним з тих, хто підтримав незаконні дії Росії.

Крім того, актор особисто відвідував Донбас і хизувався перед камерами зі зброєю.

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