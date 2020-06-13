Кабинет Министров отменил проведение пробного ВНО и внес изменения в постановление №392 Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19.

В соответствии с утвержденными изменениями, пробное ВНО исключено из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина.

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Исходя из этого, на период действия карантина, который продлится до 22 июня, будет запрещено посещение учебных заведений для участия в пробном внешнем независимом оценивании.

Вопрос с пробным ВНО решался очень долго, сначала его переносили на другие даты из-за распространения коронавируса, а потом решили вовсе отменить. Предварительно, тестирование должно было состояться 15 и 17 июня, однако профильное министерство отказалось от этого решения.