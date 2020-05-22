Українські школярі складатимуть пробне ЗНО 2020 з української мови і літератури 15 червня, з інших предметів – 17 червня.
Оновлені запрошення випускники отримуватимуть з 1 червня, їх треба роздрукувати та взяти з собою.
– Для друку запрошення-перепустки необхідно скористатися опцією Сформувати запрошення-перепустку – документ завантажиться у форматі PDF, – йдеться у наказі Українського центру оцінювання якості освіти.
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На пробне тестування школяр має принести з собою:
- оригінал паспорта чи ID-картки;
- запрошення-перепустку;
- засоби індивідуального захисту – маску або респіратор.
Отримати результати пробного ЗНО можна за допомогою онлайн-сервісу: 15-17 червня – з української мови і літератури, 17-19 червня – з інших предметів.
Нагадаємо, раніше МОН озвучило нові дати складання ЗНО.