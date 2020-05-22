PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Пробне ЗНО 2020 – МОН озвучило нові дати

Українські школярі складатимуть пробне ЗНО 2020 з української мови і літератури 15 червня, з інших предметів – 17 червня.

Оновлені запрошення випускники отримуватимуть з 1 червня, їх треба роздрукувати та взяти з собою.

– Для друку запрошення-перепустки необхідно скористатися опцією Сформувати запрошення-перепустку – документ завантажиться у форматі PDF, – йдеться у наказі Українського центру оцінювання якості освіти.

Читайте: З 1 червня у Києві запрацюють садочки та школи для проведення ЗНО

На пробне тестування школяр має принести з собою:

  • оригінал паспорта чи ID-картки;
  • запрошення-перепустку;
  • засоби індивідуального захисту – маску або респіратор.

Отримати результати пробного ЗНО можна за допомогою онлайн-сервісу: 15-17 червня – з української мови і літератури, 17-19 червня – з інших предметів.

Нагадаємо, раніше МОН озвучило нові дати складання ЗНО.

Джерело: Міносвіти

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка