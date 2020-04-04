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Факти / Україна

Колишній міністр освіти та батько лідера Океану Ельзи: що відомо про Івана Вакарчука

Помер батька лідера гурту Океану Ельзи Іван Вакарчук. Йому було 73 роки.

Факти ICTV зібрали біографію видатного науковця та його діяльність.

Іван Вакарчук

Іван Вакарчук був доктором фізико-математичних наук, заслуженим діяч науки і техніки України.

У 1990-2007 роках обіймав посаду ректора Львівського університету.

Згодом у 2007 році отримав звання Героя України.

До 2010 року Вакарчук був міністром освіти і наук України, а згодом, до 2013 року, знову повернувся на місце ректора Львівського університету.

Іван Вакарчук – батько народного депутата, лідера партії Голос та фронтмена гурту Океан Ельзи Святослава Вакарчука.

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