Помер батька лідера гурту Океану Ельзи Іван Вакарчук. Йому було 73 роки.

Факти ICTV зібрали біографію видатного науковця та його діяльність.

Іван Вакарчук був доктором фізико-математичних наук, заслуженим діяч науки і техніки України.

У 1990-2007 роках обіймав посаду ректора Львівського університету.

Згодом у 2007 році отримав звання Героя України.

До 2010 року Вакарчук був міністром освіти і наук України, а згодом, до 2013 року, знову повернувся на місце ректора Львівського університету.

Іван Вакарчук – батько народного депутата, лідера партії Голос та фронтмена гурту Океан Ельзи Святослава Вакарчука.