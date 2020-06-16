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Факти / Україна / Політика

Зеленський призначив Демченка першим заступником секретаря РНБО

Президент Володимир Зеленський призначив Руслана Демченка першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ №228/2020 з’явився на сайті Офіса президента.

Руслан Демченко закінчив Київський університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю фахівець з міжнародних відносин, референт-перекладач англійської мови. Має дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла

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У різні роки працював генеральним консулом України в Стамбулі та надзвичайним і повноважним послом України в Сербії і Чорногорії.

У 2006- 2010 роках Руслан Демченко біймав посаду керівника Адміністрації третього президента України Віктора Ющенка. З 26 лютого 2010 року був заступником міністра закордонних справ України.

23 липня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Руслана Демченка своїм радником.

Кадрові зміни Володимир Зеленський вніс і 15 червня. Президент звільнив двох послів в Індії та Лівії, а також призначив Василя Серватюка, який є послом України в Таджикистані, послом в Афганістані за сумісництвом.

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