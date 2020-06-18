Українським електромережам потрібне стимулююче тарифоутворення – Чех

Несприятливе інвестиційне середовище, відсутність стимулів для потенційних інвесторів включно зі застарілим та економічно неефективним методом тарифоутворення Витрати+ призвели до хронічного недофінансування сектору розподілу електроенергії.

Щоб виправити ситуацію, необхідний перехід на стимулююче регулювання за міжнародним досвідом. Про це заявив Сергій Чех, заступник голови Федерації роботодавців ПЕК та екс-заступник міністра вугільної промисловості.

Експерт стверджує, що для збільшення інвестування в електромережі більшість країн Європи застосовували механізм стимулюючого тарифоутворення (RAB-тарифів). Це альтернативний підхід до регулювання розподілу електроенергії, який використовує стимулюючу інвестиції модель Регульована база активів (RAB), а не принцип Витрати+.

– Яскравий приклад ефективності – Румунія. Після введення стимулюючого тарифу за сім років там вдалося оновити третину електромереж, – зазначає Сергій Чех.

На думку експерта, правильний RAB-тариф має дві визначальні риси: ставка повернення RAB повинна бути єдиною без розділення баз активів і відповідати економічно обґрунтованому рівню WACC. Якщо ставка повернення інвестицій буде нижче WACC або ставки банківського депозиту, для інвестора не буде сенсу вкладати кошти у бізнес-операторів систем розподілу та ризикувати.

– Подвійної ставки немає в жодній країні світу, навіть у пострадянській. Чому? Бо ефективно та чесно розділяти нову та стару базу неможливо. Кожен новий гвинтик трансформатора перетворює старий трансформатор на новий. А кожен новий прилад, встановлений до моменту переходу на RAB, буде вважатися старим незалежно від того, чи його встановили в 1970 році чи у 2020, – зазначає експерт.

Читайте: Потрібен повноцінний міністр енергетики: Буславець можуть викликати для звіту

Також експерт підкреслює, що впровадження правильного RAB-тарифу – це не лише спосіб порятунку електромереж, але і крок для розвитку економіки та інвестиційної привабливості. На думку експерта, зміна тарифного регулювання може в перспективі знизити тариф на електроенергію.

– У світі вже давно відомо, що RAB-тарифи – це розумні ціни та висока якість послуг. Правильний RAB-тариф може не лише покращити якість електропостачання, а й знизити ціну на електроенергію для споживачів за рахунок модернізації мереж та зниження втрат, – переконаний Сергій Чех.

Артур Огаджанян, партнер департаменту корпоративних фінансів компанії Deloitte в Україні, також зазначив, що перехід на стимулююче регулювання за рахунок оновлення мереж створить тенденцію до поступового зниження тарифів.

До слова, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що в Україні немає дефіциту електроенергії, тому країні не загрожують віялові відключення світла.