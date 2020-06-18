Печерський районний суд Києва відклав обрання запобіжного заходу народному депутати України та п’ятому президенту Петру Порошенку до 1 липня.

Запобіжний захід Петру Порошенку мали обрати у справі щодо призначення на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

За даними слідства, народний депутат підозрюється у тому, що, будучи президентом, у 2018 році схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень.

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Державне бюро розслідувань вручило підозру Петру Порошенку 10 червня. Це сталося тоді, коли народний депутат прийшов на допит у бюро.

Тоді ж прокурори повідомили йому про підозру за дорученням генерального прокурора. Однак Петро Порошенко відмовився її отримувати, пояснивши, що такі дії не відповідають закону і процедурі.

18 червня Печерський районний суд Києва мав обрати Петру Порошенку запобіжний захід. Прокурори просили взяти нардепа під варту з правом внесення застави.