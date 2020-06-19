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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

МВФ у вересні може ухвалити рішення про виділення нового траншу Україні

Міжнародний валютний фонд у вересні цього року планує розглянути виконання Україною програми Stand-by.

За його результатами ухвалюватимуть рішення про виділення наступного траншу.

Про це повідомив директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс.

– Ця програма щойно розпочалася, і зараз важко назвати дату, коли відбудеться перший перегляд. Але я можу сказати, що ми орієнтуємося на вересень.

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Джеррі Райс нагадав, що нинішня програма МВФ спрямована на допомогу Україні у розв’язанні проблем, пов’язаних із пандемією коронавірусу.

Крім того, він назвав важливим фактором, що програма дозволяє Україні отримати більш широку міжнародну підтримку, зокрема від Євросоюзу.

10 червня Міжнародний валютний фонд затвердив 18-місячну програму Stand-by для України на $5 млрд на 1,5 роки. Гроші планують перерахувати чотирма траншами, які спрямують до держбюджету.

12 червня Україна повністю отримала перший транш від МВФ у розмірі $2,1 млрд. Завдяки цьому міжнародні резерви країни збільшились до $28,7 млрд.

Джерело: Укрінформ

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