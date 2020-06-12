12 червня Україна повністю отримала перший транш від МВФ у розмірі $2,1 млрд.

Про це заявив глава Національного банку України Яків Смолій у своєму Twitter.

– Україна щойно повністю отримала $2,1 млрд першого траншу від МВФ. Чи знали ви, що кошти надходять не безпосередньо від МВФ, а від країн-членів Фонду? Відучора кошти надходили частинами в доларах, євро, ієнах, фунтах і юанях – валютах, що входять в SDR. Зараз процес завершено, – написав Смолій.

Officially: Ukraine has just received $2.1bn of the 1st tranche from the #IMF. Funds do not come directly from the IMF, but from the member countries. Since yesterday, the funds were coming in installments in $, €, ¥, £ and yuan (currencies in the SDR). The process is now over pic.twitter.com/pUYViDns1G — Yakiv Smolii (@YSmolii) June 12, 2020

Також очільник НБУ зазначив, що кошти від МВФ після потрапляння до держбюджету, допоможуть державі подолати наслідки пандемії коронавірусу, а також забезпечити макрофінансову стабільність.

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Загалом, завдяки першому траншу від МВФ, міжнародні резерви України збільшились до $28,7 млрд.

Допомога Україні

Протягом місяця Україна розраховує отримати $3,2 млрд від Міжнародного валютного фонду і ЄС, а також $1 млрд від Світового банку.

МВФ затвердив нову 18-місячну програму для України 9 червня. В рамках цієї програми Київ може розраховувати на кредит у $5 млрд.