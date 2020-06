12 червня Україна повністю отримала перший транш від МВФ у розмірі $2,1 млрд.

Про це заявив глава Національного банку України Яків Смолій у своєму Twitter.

Officially: Ukraine has just received $2.1bn of the 1st tranche from the #IMF. Funds do not come directly from the IMF, but from the member countries. Since yesterday, the funds were coming in installments in $, €, ¥, £ and yuan (currencies in the SDR). The process is now over pic.twitter.com/pUYViDns1G

— Yakiv Smolii (@YSmolii) June 12, 2020