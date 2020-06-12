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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна отримала $2,1 млрд першого траншу від МВФ

12 червня Україна повністю отримала перший транш від МВФ у розмірі $2,1 млрд.

Про це заявив глава Національного банку України Яків Смолій у своєму Twitter.

– Україна щойно повністю отримала $2,1 млрд першого траншу від МВФ.

Чи знали ви, що кошти надходять не безпосередньо від МВФ, а від країн-членів Фонду? Відучора кошти надходили частинами в доларах, євро, ієнах, фунтах і юанях – валютах, що входять в SDR. Зараз процес завершено, – написав Смолій.

Також очільник НБУ зазначив, що кошти від МВФ після потрапляння до держбюджету, допоможуть державі подолати наслідки пандемії коронавірусу, а також забезпечити макрофінансову стабільність.

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Загалом, завдяки першому траншу від МВФ, міжнародні резерви України збільшились до $28,7 млрд.

Допомога Україні

Протягом місяця Україна розраховує отримати $3,2 млрд від Міжнародного валютного фонду і ЄС, а також $1 млрд від Світового банку.

МВФ затвердив нову 18-місячну програму для України 9 червня. В рамках цієї програми Київ може розраховувати на кредит у $5 млрд.

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