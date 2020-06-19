В зоні проведення ООС бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню. Вони обстріляли позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

Під обстріли бойовиків потрапили позиції захисників неподалік Авдіївки, Мар’їнки, Кримського та Оріхового.

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За даними розвідки, 18 червня українські військові знищили одну ворожу військову вантажівку та склад боєприпасів на мінометній позиції бойовиків.

Від початку поточної доби під обстріли потрапили українські позиції поблизу Кримського і Шумів.

Обстріли на Донбасі не вщухають вже другий день поспіль. 18 червня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.

У результаті ворожих обстрілів загинув український військовий. Одного захисника було поранено та ще один воїн отримав бойове травмування.

Джерело: Штаб ООС