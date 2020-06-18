За минулу добу збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів загинув український військовий.

Окрім цього одного захисника поранено та ще один воїн отримав бойове травмування.

Бойовики вели обстріли з мінометів, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, озброєння БМП, снайперської і стрілецької зброї.

В яких районам проходили обстріли:

Оріхове

Кримське

Шумів

Луганське

Опитне

Пищевик

Авдіївка

Попасна

Новотроїцьке

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Отримавши відповідь від наших підрозділів, противник припинив обстріли. За даними розвідки, 17 червня один російський окупант отримав поранення.

Протягом 16 червня ситуація на Донбасі була трохи спокійнішою – бійці РФ 9 разів порушили режим тиші. У результаті один воїн отримав бойове травмування.