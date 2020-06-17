Кулеба назвав чотири “червоні лінії” щодо Донбасу

У переговорах щодо ситуації на Донбасі українська сторона готова до “наступальних дій”, однак ніколи не піде на низку поступок.

Про це в інтерв’ю заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

За його словами, офіційний Київ пропонує ідеї щодо порядку денного перемовин, а не чекає, поки це зробить опонент.

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Кулеба розповів, що українська сторона у жодному разі не погодиться на:

Прямий діалог із представниками так званих ДНР та ЛНР. Зміни у контролі над держкордоном. Вибори в умовах присутності російських окупаційних військ. Реінтеграцію за сценарієм бойовиків.

Водночас конкретних компромісів, на які готова піти українська сторона щодо Донбасу, Дмитро Кулеба не озвучив. На його думку, це може ослабити переговорні позиції.

Переселенці Донбасу – учасники ТКГ

Починаючи з 10 червня, у переговорах Тристоронньої контактної групи в якості радників беруть участь представники ОРДЛО – це журналісти та громадські діячі.

На першій зустрічі в оновленому складі окремі райони Донецької області представляли журналісти Сергій Гармаш та Денис Казанський, а окремі райони Луганщини – лікар Костянтин Лібстер та очільник Міжнародної ГО та юрист Вадим Горан.

Фото: Dmytro Kuleba