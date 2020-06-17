Кулеба назвав чотири “червоні лінії” щодо Донбасу

У переговорах щодо ситуації на Донбасі українська сторона готова до “наступальних дій”, однак ніколи не піде на низку поступок.
Про це в інтерв’ю заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
За його словами, офіційний Київ пропонує ідеї щодо порядку денного перемовин, а не чекає, поки це зробить опонент.
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Кулеба розповів, що українська сторона у жодному разі не погодиться на:
- Прямий діалог із представниками так званих ДНР та ЛНР.
- Зміни у контролі над держкордоном.
- Вибори в умовах присутності російських окупаційних військ.
- Реінтеграцію за сценарієм бойовиків.
Водночас конкретних компромісів, на які готова піти українська сторона щодо Донбасу, Дмитро Кулеба не озвучив. На його думку, це може ослабити переговорні позиції.
Переселенці Донбасу – учасники ТКГ
Починаючи з 10 червня, у переговорах Тристоронньої контактної групи в якості радників беруть участь представники ОРДЛО – це журналісти та громадські діячі.
На першій зустрічі в оновленому складі окремі райони Донецької області представляли журналісти Сергій Гармаш та Денис Казанський, а окремі райони Луганщини – лікар Костянтин Лібстер та очільник Міжнародної ГО та юрист Вадим Горан.
Фото: Dmytro Kuleba