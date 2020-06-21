Вибух у Києві: під завалами знайшли тіло третьої жертви

Вибух у багатоповерховому будинку на Позняках забрав життя трьох людей – пошукові роботи тривають.

– На місці надзвичайної ситуації знайдено три загиблі особи, – звітують рятувальники.

Наразі відомо, що на місці трагедії загинули дві жінки та один чоловік. Адміністрація встановлює особи загиблих, місце їхнього проживання та вік.

З багатоповерхівки евакуювали 23 людей, а ще чотирьох людей витягнули живими з-під обваленого будинку.

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О 10.00 в Дарницькому районі міста Києва стався вибух у житловому будинку за адресю вул. Соломії Крушельницької, 1/5.

Попередньо у ДСНС зазначають, що НС сталася через вибух газоповітряної суміші без наслідків горіння.

В результаті вибуху сталося руйнування четвертого, п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.