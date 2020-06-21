Жительница обрушенного дома, где произошел взрыв рассказала, как пыталась самостоятельно выбраться из квартиры и почему не смогла этого сделать.

Женщина отметила, что взрыв произошел около 10 утра, она почувствовала толчок и выбежала на балкон проверить, где это произошло.

— У меня в квартире вылетели все окна, я поняла, что надо бежать, потому что есть угроза обрушения, — отметила пострадавшая.

Поняв в чем дело, хозяйка квартиры собрала ценные вещи и решила самостоятельно выбраться на улицу, но при спуске по лестнице, она поняла, что нижние этажи обваленные и там просто завалы.

— Начиная с восьмого этажа, все рухнуло — я поняла, что мне некуда бежать, потому вернулась обратно в квартиру и позвонила 101, — отметила женщина.

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После 40 минут настройки техники спасателям удалось подобраться к потерпевшей и эвакуировать ее через крышу дома.

— Большое спасибо спасателям, они действовали очень слаженно. У меня была паника, а они скоординировали меня и помогли выбраться. Они сработали очень быстро и слаженно, — с благодарностью откликнулась жительница дома.

Взрыв в Киеве

В 10.00 в Дарницком районе Киева произошел взрыв в жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5.

Предварительно в ГЧСЧ отмечают, что ЧП произошло из-за взрыва газовоздушной смеси без последствий горения.

В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Все эвакуированные и пострадавшие жители многоэтажки имеют возможность переночевать в интернате на Харьковском шоссе 121/3. На сколько дней этих людей обеспечат жильем, пока не известно.