З 22 червня в Одесі посилюють карантин, відповідне рішення ухвалила місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

З понеділка у місті буде заборонено робота закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також проведення масових заходів за участю більш ніж одна особа на 5 м².

Також в Одесі обмежать дозволену кількість людей у громадському транспорті – усі пасажири повинні сидіти.

Крім того, орендарям пляжів рекомендують забезпечити півтораметрову відстань між шезлонгами, а ресторани повинні забезпечити таку ж відстань між столиками та розміщувати за ними не більше чотирьох людей.

Також перевірятимуть одеські пляжі на дотримання протиепідемічних вимог.

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Протокол №24 засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради.

В Одесі посилюють карантин – список обмежень

Посилення карантину на Київщині

У Київській області можуть посилити обмежувальні заходи через високий показник інцидентності Covid-19.

Про це заявив голова Київської ОДА Василь Володін і уточнив, що область відділяє від посилення карантину 0,03%.

За словами чиновника, влада ще не ухвалювала рішення про посилення карантину, але область балансує на межі.

Володін нагадав, що за умовами адаптивного карантину для того, щоб у регіоні карантинні заходи зберігалися на теперішньому рівні, там має бути менше 12 інфікованих на 100 тис. населення.