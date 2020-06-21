В Одессе усиливают карантин — список ограничений

С 22 июня в Одессе усиливают карантин, соответствующее решение приняла местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С понедельника в городе будет запрещена работа учреждений оздоровления и отдыха детей, а также проведение массовых мероприятий с участием более чем одно лицо на 5 м².

Также в Одессе ограничат разрешенное количество людей в общественном транспорте — все пассажиры должны сидеть.

Кроме того, арендаторам пляжей рекомендуют обеспечить полутораметровое расстояние между шезлонгами, а рестораны должны обеспечить такое же расстояние между столиками и размещать за ними не больше четырех человек.

Также будут проверять одесские пляжи на соблюдение противоэпидемических требований.

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Протокол №24 заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского городского совета.

В Одесі посилюють карантин — список обмежень

Усиление карантина на Киевщине

В Киевской области могут усиленить ограничительные меры из-за высокого показателя инцидентности Covid-19.

Об этом заявил глава Киевской ОГА Василий Володин и уточнил, что область отделяет от усиления карантина 0,03%.

По словам чиновника, власти еще не принимали решения об усилении карантина, но область балансирует на грани.

Володин напомнил, что по условиям адаптивного карантина для того, чтобы в регионе карантинные мероприятия сохранялись на нынешнем уровне, там должно быть менее 12 инфицированных на 100 тыс. населения.