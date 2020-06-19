Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 липня, проте уряд оновив правила щодо його дотримання.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 500 від 17 червня.

Важливо, що цим документом регламентуються зміни у графіку роботи держустанов. У такий спосіб уряд хоче розвантажити громадський транспорт у години пік.

– На період дії карантину робота розпочинається: в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування о 8.00; в центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду о 10.00, – йдеться у документі.

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Що заборонено під час карантину:

Не можна перебувати у громадських будинках, спорудах та транспорті без засобів індивідуального захисту;

заборонено залишати місця обсервації чи самоізоляції;

заборонено перебувати на вулиці без документів, які засвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;

під забороною робота дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

також не можна відвідувати заклади освіти здобувачам у групах понад 10 людей. Винятком можуть стати лише ДПА у формі ЗНО, ЗНО, вступні випробування, вступні іспити з іноземної мови, єдині фахові вступні випробування, атестація у формі тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів КРОК. Також можуть здійснюватися: підтвердження кваліфікації моряків, проведення підготовки моряків, членів екіпажів торговельних суден.

Крім того, в автобусах, маршрутках, трамваях, тролейбусах та у залізничному транспорті можна перевозити кількість пасажирів, яка дорівнює кількості місць для сидіння. Це мають підтверджувати відповідні документи. Також перевізник повинен забезпечити водіїв засобами індивідуального захисту, а також вартувати, аби пасажири дотримувалися маскового режиму.

Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 липня

Адаптивний карантин в Україні

Це низка обмежень, які будуть застосовуватися через спалахи коронавірусу не на території всієї країни, а саме в окремих регіонах, де вони були зафіксовані.

Адаптивний карантин – урядовий план, який почав діяти з 11 травня. Нині Україна на четвертому етапі.