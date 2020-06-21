Взрыв в Киеве: под завалами нашли тело третьей жертвы

Взрыв в многоэтажном доме на Позняках унес жизни трех человек — поисковые работы продолжаются.

— На месте чрезвычайной ситуации найдены три погибшие лица, — отчитываются спасатели.

Известно, что на месте трагедии погибли две женщины и один мужчина. Администрация устанавливает личности погибших, место их проживания и возраст.

С многоэтажки эвакуировали 23 человек, а еще четырех человек вытащили живыми из-под обрушившегося дома.

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В 10.00 в Дарницком районе города Киева произошел взрыв в жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5.

Предварительно в ГЧСЧ отмечают, что ЧП произошло из-за взрыва газовоздушной смеси без последствий горения.

В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.