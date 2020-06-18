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Факти / Україна

Путін відреагував на заяву Зеленського про змову СРСР і фашистської Німеччини

Президент РФ Володимир Путін вважає, що заява колеги Володимира Зеленського про змову тоталітарного режиму СРСР і фашистської Німеччини матиме негативний вплив на відносини України та Росії.

– Негативно (вплине. – Ред.). Я думаю, що і для нього, для самого Володимира Олександровича (Зеленського. – Ред.) нічого в цьому хорошого немає, – сказав Путін в інтерв’ю, фрагмент якого показали РосЗМІ.

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Раніше Зеленський під час свого візиту до Польщі в січні звинуватив Радянський Союз в причетності до початку Другої світової війни.

За його словами, тоталітарний режим СРСР і фашистська Німеччина пішли на злочинну змову.

– Це призвело до початку Другої світової війни і дозволило нацистам запустити смертельний маховик Голокосту, – сказав Зеленський на відзначенні 75-річчя визволення нацистського табору Аушвіц-Біркенау.

Фото: Kremlin.ru

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