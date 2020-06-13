В Україні не планують посилювати карантин. Попри на те, що останні три дні в країні фіксують рекордні показники за кількістю інфікованих.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він зазначив, що поки немає гострої необхідності повертатися до жорстоких обмежень всій країні, бо в Україні діє адаптивний карантин. Це означає, що посилювати карантинні заходи може місцева влада.

Однак, він додав, що стратегія жорсткого карантину на початку пандемії була правильною, про що свідчать низькі показники захворюваності.

Також Ляшко розповів, що спалах вірусу в Україні останні три дні, не пов’язаний зі збільшенням кількості тестувань. Причина – ігнорування карантину.

За словами Ляшка, суб’єкту господарювання не дотримуються протиепідемічних норм.