В Україні не зупиняють ремонт доріг на час карантину – Кабмін

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не припиняється ремонт доріг.

– У цей період системних викликів ми продовжуємо програму Велике будівництво. Ремонт доріг не можна припиняти. Це локомотив нашої економіки. Ми створюємо умови для інвестицій в українські дороги близько 19 млрд грн. Цього вистачить, аби відбудувати понад 100 доріг місцевого та державного значення, – заявив Шмигаль.

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За його словами, це консолідоване рішення уряду, депутатів та президента України.

Раніше Факти ICTV писали, що Кабінет міністрів надасть кредитні гарантії на суму 19,3 млрд грн Укравтодору.