Вибух на Позняках: названо суми компенсацій для постраждалих

В Дарницькій районній адміністрації чиновники зібрали мешканців постраждалого будинка, який вибухнув на Позняках у Києві. На зустріч дозволяли прийти лише жителям шостого під’їзду, який вибухнув.

Задля дотримання хоч якихось карантинних заходів від однієї квартири пропускали лише одного представника, і це мав бути хтось із власників житла. А от орендарів на зустріч не пропускали, люди в розпачі запитували що їм робити.

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В актовій залі зібралось понад 50 людей. Перед зустріччю виступила активістка з постраждалого будинка Марина.

Вона повідомила, ініціаторами зустрічі з головою Дарницького району Ярославом Ланутою були самі мешканці. Марина закликала вислухати чиновників, їхні пропозиції щодо подальших дій. А далі, тут присутні деякі адвокати, вже з ними без преси все обговорити .

Керівник району Ярослав Лагута заявив, що постраждалі отримають 50 тис. грн матеріальної допомоги на квартиру. 70 тис. грн отримають люди, які постраждали від вибуху, а 100 тис. грн. отримають сім’ї, які втратили близьких під час обвалу будинку.

На місці ліквідації наслідків вибуху у багатоповерхівці на Позняках у Києві рятувальники знайшли тіло п’ятого загиблого.

Остання жертва вибуху – чоловік, 1976 року народження. Його опізнав сусід. Загиблого дістали з-під завалів 23 червня о 3.30.