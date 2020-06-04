Реформа залізничного транспорту під загрозою – Карасьов

Президент України очікує, що реформа української залізниці запрацює з липня, а депутати вже півроку не розглядають законопроект про залізничний транспорт України в комітеті. Про це написав український політолог Вадим Карасьов на своїй сторінці у Facebook.

– Уже півроку нардепи в комітеті не можуть розглянути проект закону про залізничний транспорт, а президент чекає на зміни в українській залізниці вже з липня. Це буде неможливо, якщо документ нарешті не розглянуть. Тоді реформа не спрацює й не запуститься, – зазначив Карасьов.

За його словами, законопроект зможе змінити неефективне функціонування української залізниці та зробити її європейською. Для бізнесу створять рівні умови, а для пасажирів – якісні послуги.

Міністр інфраструктури, зі свого боку, зазначає, одне із зобов’язань України перед ЄС – щоб в залізничній інфраструктурі міг оперувати будь-який перевізник – як приватний, так і державний.

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Щоб це реалізувати, у міністерстві вже працює комісія з відбору учасників експериментального проекту щодо допуску суб’єктів приватної тяги.

– На законопроект уже протягом двох років чекає і бізнес. Такий експеримент на окремих невеликих ділянках дозволить протестувати систему залучення приватних операторів, – додав політолог і закликав депутатів якнайшвидше підтримати закон про залізничний транспорт.

До слова, після закінчення карантину і відновлення роботи громадського транспорту в Україні не підвищать ціни на проїзд у потягах. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на брифінгу.