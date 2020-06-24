Негода в Україні: Зеленський закликав розробити план протидії

Президент Володимир Зеленський закликав главу уряду Дениса Шмигаля розробити системне рішення для ліквідації наслідків підтоплень та паводків в Україні.

– Щороку Україна витрачає 500-800 млн грн для ліквідації наслідків погодних катаклізмів. Цього року, мабуть, буде більше мільярда гривень, – зауважив Зеленський.

Президент додав, що до такої програми обов’язково потрібно залучити іноземний досвід, а не щороку втрачати людей та гроші.

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Денис Шмигаль доповів, що обсяги затоплення населених пунктів на заході України вже перевищили масштаби негоди 2008 року.

Загалом у регіоні негода пошкодила 429,7 км автодоріг та 130 мостів. Постраждалі села відрізані від електроенергія та водопостачання.

Денис Шмигаль зазначив, що в Івано-Франківську область за час негоди доправлено майже 3 т гуманітарної допомоги.

Негода в західних областях

Станом на 24 червня підтопленими залишаються 187 населених пунктів та 4 976 будинків в Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.

Для контролю за ліквідацією наслідків стихії до Прикарпаття вилетіли прем’єр-міністр Денис Шмигаль та глави ДСНС і МВС – Микола Чечоткін і Арсен Аваков.

У понеділок, 23 червня, рятувальники попереджали про можливе підвищення рівня води у річці Тиса на Закарпатті, однак поки що ситуація залишається під контролем.