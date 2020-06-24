Тисячі зруйнованих осель та сотні тисяч постраждалих: найбільш руйнівні паводки в Україні

На території України було чимало руйнівних паводків. Чимало зруйнованих об’єктів чекають своєї черги на капітальний ремонт і досі.

17 загиблих та понад 350 тис. постраждалих. Тисячі осель зруйновано та затоплено. Це наслідки паводків на Закарпатті у листопаді 1998 року. Їх вважають одними з найбільших у Європі за останні двадцять років. Тоді, через інтенсивні дощі, вода у річках раптово піднялася на 5 метрів. Вона затопила 120 населених пунктів, зруйнувала півсотні мостів та майже тисячу кілометрів доріг. Людей з регіону рятували вертольотами та човнами. Область зазнала величезних збитків на десятки мільйонів гривень.

Та не встиг регіон оговтатися від катастрофи, як через три роки Закарпаття знову опинилося під водою. У березні 2001-го за три дні в басейні річок Боржави, Латориці й Тиси випало більше 300 міліметрів опадів. Водопілля виявилося настільки потужним, що берегоукріплення Тиси прорвало одразу у кількох місцях. Велика вода разом з ґрунтом зносила все навкруги. Бруд накрив дві з половиною сотні населених пунктів і забрав життя 9 людей. Більше 14 тис. довелося відселити із зони лиха.

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Після цих трагедій уряд виділяв мільярди гривень для запобігання повеней. В регіоні будували дамби та укріплювали береги. Чиновники звітували, що усі помилки врахували і тепер готові до надзвичайних ситуацій. Та в каламутній воді легше рибу ловити, і брехливість чиновників природа показала 2008 року – регіон знову опинився під водою. У серпні через тривалі дощі на заході країни більшість річок знову вийшли з берегів. Тоді стихія охопила шість областей. Її вважають однією найбільших повеней в історії західної України за останні 60 років. Вода зруйнували понад 50 тис. осель. Мільйони постраждалих і 30 загиблих.

За останні десять років в регіоні сталося щонайменше 5 стихійних лих. Вода накриває області чи не кожні два роки. І проблема не лише у міцності дамб та зміні клімату. Найперша причина потрясінь – тотальне знищення лісів. Вони могли б стримувати бурхливі потоки, та Карпати через людську жадібність майже лисі, а кожен новий потоп перетворюється на щоразу більшу катастрофу.

Через негоду в Прикарпатті затопило гірськолижний курорт Буковель. Відео потопу у Буковелі опублікували очевидці.

Мешканців Чернівецької області попереджають про можливі значні підтоплення будинків. Зокрема, у зоні ризику перебуває кілька десятків вулиць Чернівців у чотирьох мікрорайонах міста.

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