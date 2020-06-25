Повінь у Західній Україні, яку викликали інтенсивні опади 22 – 24 червня 2020 року, забрала життя трьох людей, 285 населених пунктів постраждали від води.

Стихія вдарила по Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях, звітує ДСНС у ранковому зведенні 25 червня.

Підтопило:

234 населених пункти – в Івано-Франківській області;

37 населених пунків – в Чернівецькій області;

12 населених пунктів – у Львівській області;

2 населених пункти – в Тернопільській області.

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Постраждали:

9 994 будинки;

9 об’єктів соціальної та побутової сфери;

3 340 підвалів;

13 390 присадибних ділянок.

Зруйновано:

117 км автодоріг

64 шляхопроводи.

Негода в Україні, яка вдарила по західних регіонах, завдала значних матеріальних збитків цим областям.

Івано-Франківська ОДА називала суму збитку близько 400 млн грн.

Місцеві мешканці ділилися у соціальних мережах знімками наслідків повені в Західній Україні, на яких показували свої зруйновані будинки, розбиті дороги і сміття.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну допомогти їм у боротьбі з наслідками негоди.