Вибори на Донбасі і відкриття КПВВ: що обговорювали на засіданні ТКГ

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи за участі Росії, України та ОБСЄ.

В межах робочої групи з політичних питань українська делегація надала сторонам календарний план підготовки та проведення місцевих виборів у встановлений законодавством термін.

Однак представники України вкотре наголосили, що голосування на Донбасі можливе тільки після повної деескалації, виведення іноземних військових підрозділів та техніки, роззброєння незаконних збройних формувань і відновлення контролю з боку уряду України над державним кордоном у зоні конфлікту.

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Також українська сторона знову наголосила на готовності відкрити два нових КПВВ у Луганській області. Делегація готова надати гарантії безпеки на період побудови інфраструктури пропускних пунктів з боку тимчасово окупованих територій за умови реального проведення робіт.

Крім того, під час засідання обговорили питання узгодження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб. Наступний раунд консультацій у межах ТКГ запланований на 8 липня.

Під час попередніх консультацій Україна наполягала на відновленні українських законів в ОРДЛО. Тоді ж українська сторона наголосила на необхідності проведення інвентаризації державного та приватного майна на тимчасово окупованих територіях.