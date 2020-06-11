Представники ОРДЛО братимуть участь у переговорах Тристоронньої контактної групи як радники української делегації.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Офісу президента.

Зазначається, що радники співпрацюватимуть із учасниками ТКГ на постійній основі, захищаючи інтереси понад 1,5 млн переселенців.

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На останній зустрічі окремі райони Донецької області представляли журналісти Сергій Гармаш та Денис Казанський, а окремі райони Луганщини – лікар Костянтин Лібстер та очільник Міжнародної ГО та юрист Вадим Горан.

Продовження переговорів за ініціативою спецпредставника голови ОБСЄ Хайді Грау відбудеться у понеділок, 15 червня.

За словами представників населення Донбасу, ніхто не вестиме переговорів із “ДНР” та “ЛНР”, однак прозора робота ТКГ має стати гарантом мирного врегулювання ситуації на окупованих територіях.

Медійники та громадські діячі, залучені до процесу переговорів, представлятимуть думку жителів цих регіонів та консультуватимуть українську делегацію.