Делегація України під час засідання Тристоронньої контактної групи підкреслила необхідність повного відновлення дії українського законодавства на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Також вона наполягає на відновленні систем оподаткування та розрахунків у межах українського правового поля.

Крім того, українська сторона наголосила на необхідності проведення інвентаризації державного та приватного майна на тимчасово окупованих територіях. Йдеться про стан підприємств усіх форм власності, зокрема відділень банківських установ.

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Також представники України в ТКГ наполягали, щоб функціонування мобільного зв’язку на цих територіях забезпечували українські оператори.

Крім того, українська делегація вкотре наголосила, що учасниками ТКГ визначено тільки три сторони – це Україна, Росія та ОБСЄ.

Загалом, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, зараз Україна продовжує підтримувати життєдіяльність Мінського процесу за допомогою Німеччини і Франції.

У питанні врегулювання ситуації на Донбасі українська сторона керується активною наступальною дипломатією, постійно пропонує якісь ідеї та ініціативи.