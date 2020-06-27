19-річний росіянин прийшов пішки з Уралу в Україну, щоб не служити в армії РФ

26 червня прикордонники Сумської області затримали росіянина, який пішки спробував перетнути кордон поза встановленим пунктом пропуску.
Інцидент стався в районі населеного пункту Лукашівка Великописарівського району.
19-річний хлопець виявився жителем Уралу.
За його словами, він збирався працевлаштуватися в Україні. Він зізнався, що пішов на такий крок, щоб його не призвали в російську армію.
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За незаконний перетин держкордону росіянина притягнули до адміністративної відповідальності і заборонили в’їжджати в Україну протягом трьох років.
Хлопця примусово повернули на територію Росії.
Росіянин хотів влаштуватися в Нацгвардію
У березні росіянин з українським корінням, який брав участь у бойових діях на території Кавказу, намагався влаштуватися на службу в Нацгвардію. Завадила його планам військова контррозвідка СБУ.
Під час подачі документів чоловік свідомо не повідомив, що має паспорт РФ і контакти з російськими правоохоронними органами, зокрема, на тимчасово окупованій території України.