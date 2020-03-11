Епоха дикого капіталізму підійшла до кінця, ринку потрібні чіткі правила – голова Укравтодору

Укравтодор представив нову методологію закупівель, яка покликана попереджати ризики в роботі з підрядниками та перешкоджати “тендерним троллям”, які навмисно блокують проведення важливих для країни держзакупівель, робіт і послуг, пов’язаних з дорожнім будівництвом.

Про це в колонці видання НВ Бізнес пише керівник Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубрак.

– Очоливши Укравтодор в кінці листопада минулого року, я отримав ключове завдання – оновити 4 тис. км доріг державного значення. Для цього потрібно 85 млрд грн фінансування і щоб всі учасники процесу відпрацювали на 100% – бізнес, структурні підрозділи, інші державні установи. Зрив будівельного сезону через роботу так званих “тендерних тролів” був визначений як одна з реальних загроз, – зазначив Олександр Кубрак.

На його думку, необхідний такий інструмент, який би дозволив упорядкувати розробку тендерної документації службами автомобільних доріг в областях, мінімізувати корупційні ризики та захищати Укравтодор від втрати часу та коштів через недобросовісних підрядників. Таким інструментом стала типова тендерна документація (Методологія закупівель).

– Типова тендерна документація грунтується на уніфікованому підході до роботи з підрядниками. Для бізнесу – це гарантія прозорих умов участі в тендері, відкритої конкуренції та додаткового захисту від “тендерних тролів”, а для Укравтодору – можливість краще контролювати якість ремонтних робіт і надійність підрядних організацій, – підкреслив Олександр Кубрак.

За його словами, методика – це лінійка, за допомогою якої в рамках торгів Укравтодор оцінює потенційних підрядників. Якщо компанія ще минулого літа заливала асфальт в котеджному містечку, у неї майже немає шансів пройти кваліфікаційні вимоги Укравтодору для виконання робіт на трасах міжнародного значення.

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Досвід можна отримати, долучаючись до тендерів на дороги місцевого значення, працюючи в субпідряді або альянсі з іншими, більш досвідченими компаніями. За словами Олександра Кубракова, передусім у підготовці Методології Укравтодор орієнтувався на приклади ЄС і США.

– Епоха дикого капіталізму підійшла до кінця. Ми хочемо, щоб ринок працював за принципом вільної економіки і мав чіткі межі та правила, які будуть зрозумілі всім гравцям. Наше головне завдання – оновлення доріг. Впровадження жорстких кваліфікаційних вимог в дорожній галузі можна порівняти з дипломом і реальним досвідом хірурга. Ніхто не довірить себе недосвідченому лікарю, тому ми і не можемо довірити дороги компаніям, які не мають достатньої кваліфікації в будівництві доріг державного значенн, – підкреслив Олександр Кубрак в експертній колонці видання НВ Бізнес.

Укравтодор розробив методологію про особливості закупівель робіт з будівництва (нове будівництво, капітальний ремонт та реконструкція) і послуг з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування.

Після презентації проекту документа починається формальний процес громадського обговорення на основі робочої групи Мінекономрозвитку. Проект враховує нову редакцію закону про державні закупівлі, яка набуде чинності 19 квітня 2020 року.

До слова, Кабінет Міністрів надасть кредитні гарантії на суму 19,3 млрд грн Укравтодору. За словами Олексія Гончарука, зазначену тему порушували під час зустрічі з керівництвом Національного банку України у рамках Меморандуму про співпрацю.