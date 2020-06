18 червня Рада ЄС ухвалила рішення продовжити кримські санкції, які запровадив Євросоюз після незаконної анексії Росією Криму ще на рік, до червня 2021 року.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Today @EUCouncil extended until June 2021 sanctions against Russia for the illegal occupation of Crimea. Well-appreciated! We need to step up pressure for human rights violations, illegal issuing of passports, Kerch railway construction, Russian polling in Crimea #CrimeaIsUkraine

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 18, 2020