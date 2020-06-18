PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Рада ЄС продовжила кримські санкції до червня 2021 року

18 червня Рада ЄС ухвалила рішення продовжити кримські санкції, які запровадив Євросоюз після незаконної анексії Росією Криму ще на рік, до червня 2021 року.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Треба підвищувати тиск за порушення прав людини, паспортизацію, запуск залізничного сполучення через Керченську протоку, незаконні голосування в Криму, – написав Кулеба в Twitter.

Читайте: США знімуть кримські санкції, коли Росія вийде з півострова

ЄС запровадив торгові та інвестиційні санкції проти Криму влітку в 2014 році. Тоді в списку того, чим можна торгувати, виявилася морська вода і ще більше 250 найменувань.

Спочатку ЄС запровадили індивідуальні санкції проти громадян України та Росії, хто, на думку Європи, могли бути причетними у підриві територіальної цілісності України.

10 червня представник України при ЄС Микола Точицький повідомив, що ЄС ще на рік продовжує заборону для європейських компаній вкладати інвестиції в окупований Крим.

Джерело: Дмитро Кулеба

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка