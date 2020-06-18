18 червня Рада ЄС ухвалила рішення продовжити кримські санкції, які запровадив Євросоюз після незаконної анексії Росією Криму ще на рік, до червня 2021 року.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Треба підвищувати тиск за порушення прав людини, паспортизацію, запуск залізничного сполучення через Керченську протоку, незаконні голосування в Криму, – написав Кулеба в Twitter.

Today @EUCouncil extended until June 2021 sanctions against Russia for the illegal occupation of Crimea. Well-appreciated! We need to step up pressure for human rights violations, illegal issuing of passports, Kerch railway construction, Russian polling in Crimea #CrimeaIsUkraine — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 18, 2020

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ЄС запровадив торгові та інвестиційні санкції проти Криму влітку в 2014 році. Тоді в списку того, чим можна торгувати, виявилася морська вода і ще більше 250 найменувань.

Спочатку ЄС запровадили індивідуальні санкції проти громадян України та Росії, хто, на думку Європи, могли бути причетними у підриві територіальної цілісності України.

10 червня представник України при ЄС Микола Точицький повідомив, що ЄС ще на рік продовжує заборону для європейських компаній вкладати інвестиції в окупований Крим.

Джерело: Дмитро Кулеба