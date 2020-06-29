Дипломати Європейського Союзу розробили попередній список 15 “безпечних країн”, громадяни яких зможуть відвідати Європу з 1 липня.

Важливим чинником залишається захворюваність Covid-19 в країні, тому список часто змінювався.

В оновленому варіанті України у переліку країн немає.

За попередньою інформацією, списки будуть переглядатися кожні два тижні.

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Повний перелік країн, громадянам яких буде дозволено в’їхати до Європи з 1 липня:

Алжир;

Австралія;

Канада;

Грузія;

Японія;

Чорногорія;

Марокко;

Нова Зеландія;

Руанда;

Сербія;

Південна Корея;

Таїланд;

Туніс;

Уругвай;

Китай (за обопільної згоди країн).

Зазначається, що громадяни Великої Британії (яка де юре покинула Євросоюз) також зможуть безперешкодно подорожувати до завершення перехідного періоду Brexit – до кінця 2020 року.

Відкриття кордонів для українців

Тим часом низка країн готова приймати громадян України без жодних обмежень.

Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України.

Так, найближчим часом українці безперешкодно зможуть відвідати США, Ірландію, Сербію й Албанію.

Під час подорожі до Великої Британії або Білорусі передбачається двотижнева самоізоляція.

Джерело: Euronews