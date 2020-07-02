Польща скасувала 14-денний карантин для українців, які прибувають до країни літаками.
Про це повідомили польські ЗМІ із посиланням на прикордонників.
Для інших країн, які не є повноправними членами ЄС, обов’язкова самоізоляція на два тижні діятиме і далі.
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Окрім авіасполучення, українці можуть перетнути кордон із Польщею у чотирьох пропускних пунктах:
- Шегині – Медика;
- Ягодин – Дорогуськ;
- Рава-Руська – Гребенне;
- Краківець – Корчова.
“Безпечний список” ЄС
Днями дипломатичні представники ЄС оприлюднили проект списку 15 країн, громадянам яких дозволено подорожувати до Європи з 1 липня.
У зв’язку із нестійкою епідеміологічною ситуацією України у переліку країн немає.
Оскільки динаміка поширення Сovid-19 змінюється щодня, списки будуть переглядатися кожні два тижні.
Наразі у списку – Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай та Китай.