Польща скасувала 14-денний карантин для українців, які прибувають до країни літаками.

Про це повідомили польські ЗМІ із посиланням на прикордонників.

Для інших країн, які не є повноправними членами ЄС, обов’язкова самоізоляція на два тижні діятиме і далі.

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Окрім авіасполучення, українці можуть перетнути кордон із Польщею у чотирьох пропускних пунктах:

Шегині – Медика;

Ягодин – Дорогуськ;

Рава-Руська – Гребенне;

Краківець – Корчова.

“Безпечний список” ЄС

Днями дипломатичні представники ЄС оприлюднили проект списку 15 країн, громадянам яких дозволено подорожувати до Європи з 1 липня.

У зв’язку із нестійкою епідеміологічною ситуацією України у переліку країн немає.

Оскільки динаміка поширення Сovid-19 змінюється щодня, списки будуть переглядатися кожні два тижні.

Наразі у списку – Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай та Китай.