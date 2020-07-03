У президента Володимира Зеленського є кандидати на посаду глави Нацбанку. Наразі їх обговорюють на консультаціях.

Про це повідомив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що Володимир Зеленський вже обговорив з представниками бізнесу вимоги до кандидата. Це обов’язково повинен бути банкір і порядна людина.

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Данило Гетманцев також оцінив можливе призначення голови правління Укргазбанку Кирила Шевченка на посаду очільника НБУ. Він зазначив, що позитивно ставиться до цього кандидата і вважає, що це людина, яка здатна організувати роботу на такому високому рівні.

Своє можливе призначення на посаду Гетманцев спростував.

Голова Нацбанку Яків Смолій подав у відставку 1 липня. У своїй заяві він пояснив, що таке рішення зумовлене системним політичним тиском.

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту постанову про зняття Якова Смолія з посади голови НБУ. Комітет Верховної Ради з питань фінансової, митної та податкової політики підтримав її.

Тепер постанову повинен підтримати або відхилити парламент. Поки обов’язки голови Нацбанку виконуватиме перший заступник Катерина Рожкова.