Підприємці Києва, які візьмуть участь у державній програмі Доступні кредити, матимуть ставки від 2,5% до 4,5% у гривнях.

Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що таке рішення було ухвалено після аналізу самої програми та консультацій з німецьким Фондом розвитку підприємства та банками-партнерами.

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– У результаті – удвічі знижено відсоткову ставку на кредити для підприємців Києва. Ті, хто візьмуть участь у державній програмі Доступні кредити, матимуть кінцеві ставки від 2,5% до 4,5% у гривні. Таких умов зараз немає у жодному місті України, – підкреслив мер столиці.

Окрім того, він нагадав, що місто підготувало рішення до Київради про запровадження для літніх та сезонних майданчиків кафе та ресторанів сплати пайової участі у розмірі 1 грн.

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Така сума для літніх майданчиків діятиме до жовтня 2020 року, для сезонних – до кінця грудня 2020 року.

Також Віталій Кличко наголосив, що сподівається на ухвалення цього рішення на найближчій сесії Київради. Адже малий та середній бізнес – це основа економіки міста і його потрібно підтримувати.