ЗСУ не бачать загрози вторгнення Росії, але підсилили розвідку – Наєв

Станом на 6 липня Збройні сили України не бачать загрози вторгнення Російської Федерації в нашу країну.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв та додав, що ЗСУ відпрацювала плани на усі військові загрози, в тому числі й на Таврійському напрямку.

– Військові загрози є потенційні – ті, які можуть за певних обставин стати реальними загрозами. А також є безпосередні загрози, які вже в найближчій перспективі, завтра-післязавтра, стануть повномасштабною агресією. Нині загрози вторгнення Російської Федерації в Україну ЗСУ не відмічають, – сказав Наєв в ефірі Свободи слова на ICTV.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ також повідомив, що станом на 6 липня Збройні сили України посилили усі види розвідки.

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Можливий наступ Росії на Херсонську область

Українські та закордонні експерти неодноразово висловлювали занепокоєння, що Росія може піти на масштабне вторгнення з Криму заради завоювання Північно-Кримського каналу до Дніпра.

Москва відхрещується від наміру атакувати Херсонську область, щоб відновити водопостачання в окупований Крим.

6 липня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав заяви про можливе вторгнення РФ “нагнітанням антиросійської істерії в Україні”.