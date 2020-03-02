Понад 300 об’єктів, тисячі км доріг: в Україні стартувало Велике будівництво

2 березня в Україні одночасно розпочалися будівельні роботи на більш ніж 300 об’єктах. Так стартував національний проект Велике будівництво, повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

– У планах протягом року зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4 тис. км доріг. Роботу вже почали на понад 300 об’єктах. Очікуємо, що всі плани будуть втілені вже до кінця цього року, – уточнив глава уряду.

Він також наголосив, що завдяки цьому проекту створять 150 тис. нових робочих місць.

Гончарук нагадав, що Велике будівництво анонсували ще восени як спільний проект уряду та президента. На нього підуть кошти держбюджету та місцевих, а також Державного фонду регіонального розвитку.

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За його словами, головна мета проекту – до 2021 року побудувати чи провести капітальний ремонт: 6,5 тис. км доріг, 236 шкіл, 155 дитсадків, 212 багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування 1-го та 2-го рівнів, 422 амбулаторій та 169 спорткомплексів.

Нагадаємо, у 2020 році Кабмін планує залучити 86,5 млрд грн на ремонт доріг державного значення.