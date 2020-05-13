Автомагістраль-Південь вийшла на рекордні темпи реалізації проекту Велике будівництво Зеленського

Найбільша українська автодорожня компанія Автомагістраль-Південь за підсумками перших місяців реалізації президентського проекту Велике будівництво вийшла на рекордні темпи виконання робіт.

Про це повідомив генеральний директор компанії Микола Тимофеєв.

– Ремонтні та будівельні роботи проводимо на 32-х об’єктах у 10 областях країни: Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Сумській та Харківській. На деяких об’єктах працюємо майже цілодобово! Задіяна вся наша велика команда – майже 3 тис. співробітників та понад 1 500 одиниць дорожньо-будівельної техніки. Майже на повну потужність працюють 18 виробничих баз – 13 асфальтобетонних заводів та п’ять установок з виготовлення укріплених в’яжучих щебеневих сумішей. І ми вже готові відзвітувати про значні результати – Автомагістраль-Південь встановила перший у цьому році рекорд. За два місяці наші заводи випустили понад 320 тис. тонн асфальтобетонних сумішей – більше, ніж будь-коли у період з березня до квітня. Також вироблено 150 тис. тонн укріплених щебеневих сумішей, – зазначив Тимофеєв.

За словами очільника дорожнього гіганта, українські компанії довели, що мають достатню кількість техніки та кваліфікованих кадрів для того, щоб виконати весь запроектований обсяг робіт.

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– У планах Президента – відновити понад 4 тис. км автошляхів цього року. Великі національні дорожні компанії довели, що готові реалізувати цей план власними ресурсами. І це, звичайно, викликає занепокоєння певної групи недобросовісних гравців ринку, екс-чиновників та медійників, які планували добре нажитись на державному дорожньому фінансуванні.

Тому нині вони запустили кампанію з дискредитації найбільших українських підрядників. Вдаються до відвертих маніпуляцій та брехні. Вигадали фейк, начебто Укравтодор завищує ціни майже наполовину і не допускає до конкурсів маловідомі компанії без досвіду. Як найбільш яскравий приклад наводили великі тендери у Сумській області, частину з яких у березні отримала заснована торік невідома компанія. Спочатку цю компанію не допускали до конкурсу, але вона поскаржилась до Антимонопольного комітету України. Демпінгувала і виграла.

І ось фінал історії, яку так рекламували опоненти Укравтодору: компанія відмовилась від участі в усіх сумських проектах. Аби не зривати програму Великого будівництва, Автомагістраль-Південь погодилась реалізувати ці проекти. Адже наша цінова пропозиція була другою. Тобто, вся теорія про те, що незрозумілі компанії, без історії та досвіду – це дуже добре, бо вони готові знижувати ціну – виявилася повністю фальшивою.

Ще один фейк, який щойно з’явився – начебто ми та інші великі компанії не маємо необхідної кількості персоналу та техніки і фальсифікуємо тендерну документацію. Це вже фініш. У нас офіційно працевлаштовані понад 2,5 тис. співробітників, які отримують білу зарплатню. Одну з найвищих у галузі. Це дуже легко перевірити. Ми системно підтримуємо наші заклади профільної освіти та надаємо перші робочі місця випускникам, робимо з них справжніх фахівців.

Ми за 15 років здали всі об’єкти! І готові відповідати за якість кожного! Але попри всі факти опоненти за гроші розповсюджують в інтернеті цю брехню, – розповів Тимофеєв.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів в рамках програми Велике будівництво планує виділити на будівництво доріг більше 100 млрд грн у нинішньому році.