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Факти / Україна

Автомагістраль-Південь вийшла на рекордні темпи реалізації проекту Велике будівництво Зеленського

Найбільша українська автодорожня компанія Автомагістраль-Південь за підсумками перших місяців реалізації президентського проекту Велике будівництво вийшла на рекордні темпи виконання робіт.

Про це повідомив генеральний директор компанії Микола Тимофеєв.

– Ремонтні та будівельні роботи проводимо на 32-х об’єктах у 10 областях країни: Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Сумській та Харківській. На деяких об’єктах працюємо майже цілодобово!

Задіяна вся наша велика команда –  майже 3 тис. співробітників та понад 1 500 одиниць дорожньо-будівельної техніки. Майже на повну потужність працюють 18 виробничих баз – 13 асфальтобетонних заводів та п’ять установок з виготовлення укріплених в’яжучих щебеневих сумішей.

І ми вже готові відзвітувати про значні результати – Автомагістраль-Південь встановила перший у цьому році рекорд. За два місяці наші заводи випустили понад 320 тис. тонн асфальтобетонних сумішей – більше, ніж будь-коли у період з березня до квітня. Також вироблено 150 тис. тонн укріплених щебеневих сумішей, – зазначив Тимофеєв.

Автомагістраль-Південь вийшла на рекордні темпи реалізації проекту Велике будівництво Зеленського

За словами очільника дорожнього гіганта, українські компанії довели, що мають достатню кількість техніки та кваліфікованих кадрів для того, щоб виконати весь запроектований обсяг робіт.

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– У планах Президента – відновити понад 4 тис. км автошляхів цього року. Великі національні дорожні компанії довели, що готові реалізувати цей план власними ресурсами. І це, звичайно, викликає занепокоєння певної групи недобросовісних гравців ринку, екс-чиновників та медійників, які планували добре нажитись на державному дорожньому фінансуванні.

Тому нині вони запустили кампанію з дискредитації найбільших українських підрядників. Вдаються до відвертих маніпуляцій та брехні. Вигадали фейк, начебто Укравтодор завищує ціни майже наполовину і не допускає до конкурсів маловідомі компанії без досвіду. Як найбільш яскравий приклад наводили великі тендери у Сумській області, частину з яких у березні отримала заснована торік невідома компанія. Спочатку цю компанію не допускали до конкурсу, але вона поскаржилась до Антимонопольного комітету України. Демпінгувала і виграла.

І ось фінал історії, яку так рекламували опоненти Укравтодору: компанія відмовилась від участі в усіх сумських проектах. Аби не зривати програму Великого будівництва, Автомагістраль-Південь погодилась реалізувати ці проекти. Адже наша цінова пропозиція була другою. Тобто, вся теорія про те, що незрозумілі компанії, без історії та досвіду – це дуже добре, бо вони готові знижувати ціну – виявилася повністю фальшивою.

Ще один фейк, який щойно з’явився – начебто ми та інші великі компанії не маємо необхідної кількості персоналу та техніки і фальсифікуємо тендерну документацію. Це вже фініш. У нас офіційно працевлаштовані понад 2,5 тис. співробітників, які отримують білу зарплатню. Одну з найвищих у галузі. Це дуже легко перевірити. Ми системно підтримуємо наші заклади профільної освіти та надаємо перші робочі місця випускникам, робимо з них справжніх фахівців.

Ми за 15 років здали всі об’єкти! І готові відповідати за якість кожного! Але попри всі факти опоненти за гроші розповсюджують в інтернеті цю брехню, – розповів Тимофеєв.

Автомагістраль-Південь вийшла на рекордні темпи реалізації проекту Велике будівництво Зеленського

Як повідомлялося, Кабінет міністрів в рамках програми Велике будівництво планує виділити на будівництво доріг більше 100 млрд грн у нинішньому році.

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