Air France у липні відновлює польоти в Україну – напрямки

Air France з 13 липня відновить прямі регулярні рейси в Україну і літатиме за маршрутом Париж-Київ.

З Франції Air France вилітатиме з аеропорту Шарля-де-Голля, а в Києві – з Борисполя.

Спочатку пасажири зможуть літати тільки два рази на тиждень – у вівторок і п’ятницю. З 24 серпня Air France планує збільшити частоту польотів до трьох на тиждень і виконувати рейси кожного вівторка, четверга і суботи.

Розклад рейсів Київ-Париж з 13 липня:

AF1753 Київ-Париж 14.50-17.10 (вівторок, п’ятниця);

AF1752 Париж-Київ 09.25-13.35 (вівторок, п’ятниця).

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З 24 серпня планують запустити такі рейси:

AF1753 Київ-Париж 14.50-17.10 (вівторок, четвер, субота);

AF1752 Париж-Київ 09.25-13.35 (вівторок, четвер, субота).

Також авіакомпанія надає можливість пересадки на інші рейси в аеропорту Парижа. Але перед купівлею квитків пасажирам потрібно враховувати можливі обмеження на транзит в інших країнах.

З 21 червня польоти в Україну відновив Ryanair. Перших пасажирів з Барселони авіаперевізник доставив з Барселони. А 6 липня до Києва прибув перший рейс з Бергамо (Італія).

Джерело: Аvianews.com