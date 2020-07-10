Олег Уруський може стати віце-прем’єр-міністром з питань оборонно-промислового комплексу.

Наступного тижня депутати від Слуги народу проведуть з ним співбесіду.

Біографія Олега Уруського

Олег Уруський народився 13 квітня 1963 року в Тернопільській області.

У 1985 року закінчив Київська вище військове авіаційне інженерне училище. Має ступінь доктора технічних наук.

У 90-тих роках працював на посаді голови управління у Національному космічному агентстві України.

У 1996 році отримав державну премію України в галузі науки та техніки.

Згодом, до 2000 року, очолював управління в апараті РНБО.

У 2000–2003 роках обіймав посаду першого заступника голови Державної комісії у справах оборонно-промислового комплексу країни.

Далі очолював відділ в секретаріаті уряду України.

2005 року став першим заступником глави Міністерства промислової політики.

У 2014-2015 роках працював заступником генерального директора Державного концерну Укроборонпром.

З січня до серпня був головою Державного космічного агентства України.

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Декларація

Згідно з декларацією за 2019 рік, Уруський має квартиру у Києві площею 93,3 м², а також земельну ділянку у понад 22 тис. м². Ще 3 666 м² земельної дільнки записано на дружину.

На дружину також задекларовано житловий будинок у Київській області площею 505 м².

У власності Олеге Уруського є автомобіль Audi A7 2016 року. Її вартість становить 2 077 673 грн.

Крім того потенційний міністр задекларував $75 тис. готівкових коштів.

Сьогодні, 10 липня, у Раді зареєстрували проект призначення Олега Уруського віце-прем’єр-міністром – міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Постанову подав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.