Після переговорів у Берліні з’явилося багато сенсаційних подробиць. Зокрема, про ультиматум Москви термін, якого сплив минулого тижня. Ну, а в інформаційному полі мусується тема можливого наступу Росії з Криму.

Кремль сконцентрував на українських рубежах потужний військовий потенціал.

За даними ЗСУ сформовано три групи військ, здатних вести раптові наступальні дії на території України.

Одним з завдань можливої військової операції Росії може бути примус України до перемовин на вигідніших для Кремля умовах – улюблена тактика Путіна, яку він вже використовував напередодні підписання Мінських угод.

Тим більше в перемовинах щодо статусу Донбасу нині у Кремля не все гладко. Понад 11 годин палких дискусій в Берліні для підготовки зустрічі у Нормандському форматі конкретних домовленостей не принесли. Російський фейк про начебто ультимативні вимоги негайно внести зміни до Конституції України з врахуванням так званого особливого статусу ОРДЛО – теж швидко провалився.

Як не буде і ніякого особливого статусу Донбасу в українській Конституції, запевняє в ексклюзивному інтерв’ю Фактам Тижня один з очільників української делегації на перемовинах Олексій Резніков.

В Києві навіть заявили, що у Берліні вдалося зробити крок до зустрічі лідерів держав Нормандської четвірки у серпні, але в Москві протилежна позиція. Там навіть називають перемовини “театром абсурду”, а міністр Лавров навіть заявив, що всі домовленості у Берліні, у тому числі і про обмін полоненими, були за день дезавуйовані на зустрічі Мінської контактної групи.

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На думку Дениса Казанського, представника Донбасу в Мінській контактній групі, перемовини з Росією нині більше нагадують взаємний тролінг і намагання підловити один одного на невиконанні угод.

На заяву Олексія Резнікова про необхідність модернізації мінського процесу у Кремлі почалася нова істерика. Мовляв, Київ хоче вийти як з Мінських, так і Нормандських перемовин.

Поки конфлікт приречений на заморозку. До того ж Євросоюз послабили коронокриза та внутрішні чвари, а США на тлі протестів та напередодні виборів явно не до нас. Москва може цим скористатися.

Готове у Кремля вже і прикриття для можливого наступу, масштабні військові навчання Кавказ-2020, основна фаза яких запланована на вересень.

Російські навчання Кавказ-2008 закінчилися атакою на Грузію. Цього року найімовірнішою російською ціллю називають південь Херсонської області заради подачі води в окупований Крим.

Та Херсонською областю все може не обмежитися. Експерти розглядають сценарії і повного захоплення українського півдня – від Одеси до Маріуполя.

Маневри Кавказ-2020 відбудуться переважно у Південному військовому окрузі РФ, до якого входить і анексований Крим. За роки окупації Кремль перетворив півострів із зони відпочинку на мілітаристську базу.

Чи готова Україна протидіяти подібним амбіціям сусіда? Україна значно зміцнила Збройні сили, але іноді сама ж б’є по своїй обороноздатності. Так, у розпал концентрації російських військ біля українських кордонів, ДБР провело обшуки в ППО підрозділах і вилучило клістрони – цінні прилади, без яких протиракетні комплекси не можуть діяти.

Але навіть попри подібні провокації і проблеми з управлінням, українська армія здатна завдати росіянам серйозних втрат, впевнені фахівці.

За даними української розвідки, ведеться росіянами вже й агітаційна робота серед населення українського Півдня. Тож ґрунт для підривної роботи в Україні Москва не перестає підживлювати.