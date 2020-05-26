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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Скільки українців втратили роботу з початку карантину

Станом на 26 травня кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні зросла до 506 тис. осіб.

За минулий тиждень зареєстровано 19,6 тис. безробітних, заявили у Держслужбі зайнятості.

з 12 березня, коли почався карантин,  зареєструвалось 236 тис. безробітних – майже у 2 рази більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

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– За останній тиждень реєстрація безробітних дещо скоротилася. Так, якщо на початку травня щодня в службі зайнятості реєструвалося від 5 до 7 тис. осіб, то за останній тиждень – від 3 до 4 тис., – заявили у службі.

Як писали Факти ICTV, активність українців на ринку праці росте другий тиждень поспіль, зокрема, збільшується кількість розміщених на сервісах пошуку роботи резюме.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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