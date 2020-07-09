Ліз в Росію напівбосий: в ДПСУ показали відео з порушником кордону

На Харківщині тепловізійні камери зафіксували порушника кордону, який перелазив через паркан на територію Росії.

Нахабного чоловіка затримали прикордонники відділу Дергачі.

Оцінивши порушення з гумором, працівники ДПСУ вирішили додати музику до відеозапису.

На кадрах відео помітно, що після того, як чоловік опинився по той бік паркану, він декілька разів “перевірив” інженерні загородження, махаючи біля них своїм верхнім одягом.

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Порушник пояснив, що хотів перевірити, як працює інтелектуальний кордон між населеними пунктами Гоптівка-Нехотєєвка.

За спробу незаконного перетину кордону на порушника складено адміністративний протокол.

Не менш кумедний випадок стався на кордоні України з Румунією – там румун, що випасав овець, випадково загнав отару до України.

Його затримали бійці Мукачівського загону у горах.

Чоловік при собі не мав документів і пояснив, що перетнув державний кордон випадково.