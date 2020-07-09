54% вважають шкідливим запрошення іноземців до органів влади і держкомпаній – соцопитування

4-8 липня соціологічна компанія RTS (Роботизовані телесистеми) провела дослідження громадської думки методом CATI (computer-assisted telephone interviews).

Для отримання репрезентативної вибірки було опитано населення України віком від 18 років у всіх областях України, крім тимчасово неконтрольованих районів Донецької та Луганської областей, а також АР Крим.

Для отримання відповідей респондентів була використана випадкова генерація мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність – 3 тис. респондентів. Статистична похибка: +/- 2,5%.

За результатами дослідження, якби парламентські вибори відбулися у найближчу неділю, то найбільшу кількість голосів було б віддано за партію Слуга народу (Д. Арахамія, А. Корнієнко, Р. Стефанчук) – 27,1%, Опозиційну платформу – За життя (Ю. Бойко, В. Медведчук, В. Рабінович,) – 21,7%, Європейську солідарність (П. Порошенко, А. Парубій, І. Геращенко) – 16,1% і Батьківщину (Ю. Тимошенко, С. Тарута) – 7,6%.

На порозі проходження в наступний склад Верховної Ради України розташувалася Партія Шарія – 4,7%. Рейтинг інших політичних партій розподілився таким чином: Сила і честь – 3,4%, Радикальна партія Олега Ляшка – 3,0%, Голос – 2,8%, Громадянська позиція – 2,0%, Українська стратегія Гройсмана – 1,2% , Опозиційний блок – 1,1%, Самопоміч – 1,1%, Свобода – 0,9%, Національний корпус – 0,7%, За майбутнє – 0,1%.

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На питання чи є Україна, на думку респондентів, по-справжньому незалежною державою 47,2% опитаних заявили, що Україна такою державою не є і перебуває під зовнішнім управлінням, 35,5% відповіли на питання позитивно і 17,3% не змогли відповісти.

Також 54% ​​опитаних вважають шкідливим запрошення іноземних громадян на роботу в українські органи влади та керівництво українських державних компаній (Укрзалізниця, Нафтогаз та інші). Корисними такі призначення вважають 26,2 респондентів, ще 19,8% не визначилися з оцінкою.

До речі, більша частина українців вважає, що коронавірус був створений штучно. Такої думки дотримується 66% жителів країни.