Київський ресторан Велюр, який належить ресторатору та депутату Миколі Тищенко, вкотре потрапив у скандал, порушивши правила карантину.

Так, на його сторінці в Instagram вказано, що ресторан працює до 06.00.

– Місто засинає…але не Велюр! Чекаємо на вас до 6 ранку! – йшлося в описі.

Публічну увагу на це звернула народний депутат від партії Голос Олександра Устінова.

Постанова Кабінету міністрів від 8 липня встановила правила роботи закладів громадського харчування. Винятком може бути лише їжа на виніс або доставка.

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Через кілька годин ресторан відреагував та докір депутата та розмістив скріншот з протоколу КМДА з засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 06.07.2020.

– Обмежити час роботи закладів розважальної діяльності (крім театрів, кінотеатрів та закладів громадського харчування) до 22.00, – зазначено у протоколі.

Тож хто правий? Як зазначили у КМДА у коментарі Фактам ICTV, головною в цій ситуації є постанова Кабміну.

– Заклади мають працювати згідно постанови Кабміну, тобто до 23.00.

У квітні ресторан Велюр потрапив у скандал, коли продовжив працювати після введення посиленого карантину.

Поліція прийшла з перевіркою у ресторан, але відвідувачів не виявила. На початку травня поліція закрила ресторан та склала адміністративний протокол.

Фото: Велюр