Карантин в Україні продовжать на місяць – Степанов

Карантин в Україні продовжать ще на місяць.
Нині у Міністерстві охорони здоров’я готують проект постанови з корективами, заявив очільник МОЗ Максим Степанов.
Кабмін на наступному тижні розглядатиме її для продовження адаптивного карантину.
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– Через епідемічну ситуацію, ми не можемо відмовитися від обмежувальних заходів. Тому ми будемо продовжувати, – пояснив глава МОЗ.
Карантин в Україні діє до 31 липня.
Епідемія коронавірусу в Україні піде на спад
Коронавірус піде на спад в Україні у другій половині липня. Такі дані опубліковані у дослідженні команди проекту Форсайт Covid-19 Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку.
Дані моделювання вказують на початок тенденції повільного згасання пандемії коронавірусу у другій половині липня.
Статистика коронавірусу 14 липня мала позитивну динаміку – нині кількість людей, які видужали, перевищує кількість нових випадків.