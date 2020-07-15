Карантин в Україні продовжать на місяць – Степанов

Карантин в Україні продовжать ще на місяць.

Нині у Міністерстві охорони здоров’я готують проект постанови з корективами, заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

Кабмін на наступному тижні розглядатиме її для продовження адаптивного карантину.

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– Через епідемічну ситуацію, ми не можемо відмовитися від обмежувальних заходів. Тому ми будемо продовжувати, – пояснив глава МОЗ.

Карантин в Україні діє до 31 липня.

Епідемія коронавірусу в Україні піде на спад

Коронавірус піде на спад в Україні у другій половині липня. Такі дані опубліковані у дослідженні команди проекту Форсайт Covid-19 Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку.

Дані моделювання вказують на початок тенденції повільного згасання пандемії коронавірусу у другій половині липня.

Статистика коронавірусу 14 липня мала позитивну динаміку – нині кількість людей, які видужали, перевищує кількість нових випадків.