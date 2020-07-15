Карантин в Украине продлят на месяц — Степанов

Карантин в Украине продлят еще на месяц.
В Министерстве здравоохранения готовят проект постановления с коррективами, заявил глава Минздрава Максим Степанов.
Кабмин на следующей неделе рассмотрит его для продления адаптивного карантина.
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— Из-за эпидемической ситуации, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продолжать, — пояснил глава Минздрава.
Карантин в Украине действует до 31 июля.
Эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад
Коронавирус пойдет на спад в Украине во второй половине июля. Такие данные опубликованы в исследовании команды проекта Форсайт Covid-19 от Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию.
Данные моделирования указывают на начало тенденции медленного угасания пандемии коронавируса во второй половине июля.
Статистика коронавируса 14 июля имела положительную динамику — сегодня количество выздоровевших превышает количество новых случаев.