Карантин в Украине продлят на месяц — Степанов

Карантин в Украине продлят еще на месяц.

В Министерстве здравоохранения готовят проект постановления с коррективами, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Кабмин на следующей неделе рассмотрит его для продления адаптивного карантина.

Читайте: Адаптивный карантин в Киеве может продлиться полтора года — Рубан

— Из-за эпидемической ситуации, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продолжать, — пояснил глава Минздрава.

Карантин в Украине действует до 31 июля.

Эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад

Коронавирус пойдет на спад в Украине во второй половине июля. Такие данные опубликованы в исследовании команды проекта Форсайт Covid-19 от Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию.

Данные моделирования указывают на начало тенденции медленного угасания пандемии коронавируса во второй половине июля.

Статистика коронавируса 14 июля имела положительную динамику — сегодня количество выздоровевших превышает количество новых случаев.