В Одесі із затонулого танкера Delfi розлилося пальне

15 липня біля одеського пляжу Дельфін з потерпілого крах танкера-бункерувальника Delfi знову вилилося пальне.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України.

Забруднення води помітили інспектори Державної екологічної інспекції.

Через хвилювання на морі, яке сталося 14 липня, вода забруднилася через пошкодження бонового загородження навколо судна.

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В АМПУ відзначили, що пляму на поверхні води обробили 100 літрами сорбенту, а потім закріпили бони назад.

Зараз забруднення повністю локалізовано.

Крах танкера Delfi стався 22 листопада в 2019 році. Тоді біля одеського пляжу трапився масштабний розлив.

Прибрати судно планували до початку курортного сезону в Одесі. 15 липня підрядник розповів, що вже йдуть роботи над евакуацією танкера.

За словами представника фірми-підрядника Дмитра Євдокимова, роботи планують закінчити вже в кінці цього місяця. Він розповів також, що екологи контролюють ситуацію з витоком нафтопродуктів.

Нещодавно під час робочої поїздки до Одеси президент Володимир Зеленський обурився тим, що місцева влада досі не може прибрати затонулий танкер Delfi.

Тоді губернатор Максим Куций повідомив, що танкера в море не буде до 20 липня.