У Київській області з 17 липня посилюють деякі карантинні обмеження.

Таке рішення прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.

В області обіцяють посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів при перевезеннях та роботі закладів громадського харчування.

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Що обмежать:

проведення масових заходів – обмеження в одну особу на 5 кв. м площі будівлі;

заклади громадського харчування та розважальні заклади не зможуть працювати з 23.00 до 07.00.

Карантин в Україні

Карантин в Україні діє до 31 липня. За прогнозом очільника МОЗ Максима Степанова, обмеження продовжать ще на місяць.

Кабмін розгляне на наступному тижні постанову про адаптивний карантин.

Водночас, президент України Володимир Зеленський заявив, що українці втомились від карантину і його не потрібно продовжувати.

Джерело: Київська ОДА